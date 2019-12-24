Sıla Öğrenci Yurdunda mezun olacak öğrenciler onurlandırıldı

Toplantıya Yurt Müdürü Enis Köklü, Müdür Yardımcıları Necdet Karakırık, Osman Uslu, Murat Masatçı ile Türkiye Gazetesi Temsilcisi Ali Savaş ve mezun olacak öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan ve katılımcılara teşekkür eden Yurt Müdürü Enis Köklü, öğrencilere hitaben “Yurt hayatında yanınızda olduğumuz gibi iş hayatında da yanınızda olacağız. Birlik ve beraberliğimizin bundan sonra da devamını arzu ediyoruz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz” dedi.

Türkiye Gazetesi Temsilcisi Ali Savaş ise, çok heyecanlı olduğunu belirterek, İhlas Holdingin birimlerinin her yerde kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade etti. Öğrencileri temsilen yapılan konuşmalarda duygu ve sevinç dolu hatıralar anlatıldı. Öğrenciler İhlas Vakfını, Sıla Öğrenci Yurdunu ve idarecilere unutmayacaklarını söylediler. Programın sonunda hatıra fotoğrafı çekildi. Toplantının ardından Şaban-ı Veli Hazretleri Türbesi ziyaret edildi.