Sıla Öğrenci Yurdu'ndan iftar programı

İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu, Ramazan ayında da çalışanlarıyla esnaf ve öğretmen ile kamu kurum ve kuruluş temsilcilerini unutmadı. İlk olarak esnaflara yönelik iftar düzenleyen Sıla Öğrenci Yurdu, ardından ihlas çalışanlarıyla bir araya geldi. Türkiye Gazetesi, İhlas Pazarlama, İhlas Ev Aletleri Servis çalışanları, İhlas Haber Ajansı İl Temsilciliği çalışanları ile öğrencilerin katıldığı iftar programının ardından öğretmenlerle kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine yönelik iftar düzenlendi.

İftarda konuşan Sıla Öğrenci Yurdu Müdürü Enis Köklü, öğrencilerle birlikte iftar etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Kıymetli misafirlerimizle birlikte iftar etmek bizleri sevindirdi. Bu iftarlarla yurdumuzdaki öğrencilerle misafirlerimizin kaynaşmasını sağlamış olduk. Bu vesile ile hayır sahiplerine teşekkürlerimizi bir kez daha ifade etmek imkanı bulduk. Düzenlediğimiz iftarlarda bizleri yalnız bırakmayan davetlilerimize, Türkiye Gazetesi İl Temsilcisi Ali Savaş'a, İhlas Vakfı ile İhlas Holding çalışanlarına bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.