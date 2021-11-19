Sıla Yurdu'nda kalan öğrencilere şehir gezisi

İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu, yurtta kalan öğrencilere Kastamonu'yu tanıtmak amacıyla gezi düzenledi.

İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu tarafından bünyesindeki öğrencilere Kastamonu'nun tarihi ve tabii güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen gezinin ilki Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesine yapıldı. Yurt Müdür Yardımcısı Nejdet Karakırık ve Murat Masatcı'nın idaresinde çoğu Kastamonu'ya ilk defa gelen 46 öğrenci ile önce Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesindeki Seyyid Ahmet Sünneti ve Şeyh Şaban-ı Veli Türbeleri ziyaret edildi. Daha sonra külliyenin içinde bulunan müze müze gezildi.

Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nin ardından, Kadı Dağı Şerife Bacı mesire yerine gidildi. Öğrencilere burada günün anısına köfte ikram edildi. Geziye katılan öğrenciler, piknik ve geziden çok memnun kaldıklarını ifade ettiler.