Silahla oynayan çocuk kuzenini vurdu

Kastamonu'da bir çocuğun oynadığı silahın ateş aması neticesinde kurşunun isabet ettiği 13 yaşındaki kuzeni yaralandı.

Olay, Kastamonu il merkezi İnönü Mahallesi Fedakar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuğun evde oynadığı silah ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun çocuğun 13 yaşındaki kuzeninin bacağına isabet etti Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan13 yaşındaki çocuk, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.