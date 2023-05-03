İhlas Haber Ajansı

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Sobadan sızan gazdan zehirlenen vatandaş 1 aylık yaşam mücadelesine yenik düştü

Kastamonu’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Olay, 4 Nisan tarihinde Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi Akarsu Sokak'ta meydana geldi. Kemal ve Şükran Aliustaoğlu çiftinden yakınları haber alamadı. Bunun üzerine yaşlı çiftin yakınları, durumu komşularına bildirerek yardım istedi. Evde baygın halde bulunan çift, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Tedavisi devam eden çiftten Kemal Aliustaoğlu, yaklaşık 1 aylık yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti. Aliustaoğlu'nun cenazesinin öğle namazınI müteakiben Devrekani Çarşı Camiinde kılınacak cenaze namazını ardından Bozkoca köyünde toprağa verilecek.

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