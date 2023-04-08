Sobayı yakmak için kullandığı yanıcı madde evi küle çeviriyordu

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde evinde sobayı yakmak isteyen vatandaşın kullandığı yanıcı maddenin parlaması neticesinde yangın çıktı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Çatalzeytin ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zarife K. sobayı yakmak için içine yanıcı madde döktü. Yanıcı maddenin parlaması üzerine yangın çıktı. Zarife K.'nin eşi Ramazan K., çıkan yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangını söndürmeye çalışırken elinde yanıklar oluşan Ramazan K., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangında iki katlı betonarme bina kullanılamaz hale geldi.