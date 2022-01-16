İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Soğuğa aldırış etmeden stadyumda yürüyüşe çıktılar, görenleri şaşırttılar

Beyaza bürünen Kastamonu’nun Tosya ilçesinde sıfırın altında 13 derece soğuklukta, yürüyüş yapan kadınlar görenleri şaşırttı.

Beyaza bürünen Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sıfırın altında 13 derece soğuklukta, yürüyüş yapan kadınlar görenleri şaşırttı.


Kastamonu'nun Tosya ilçesi, dün yağan kar yağışı ile beyaza büründü. İlçede hava sıcaklığı ise sıfırın altında 13 dereceye kadar düştü. Kent buz keserken, Tosya Şehir Stadyumunda ise soğuğa rağmen yürüyüş yapan kadınlar ise görenleri şaşırttı. Vatandaşlar, soğuğa aldırış etmeden uzun süre stadyumda yürüyüş yapan kadınları, cep telefonu ile görüntüledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.