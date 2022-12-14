Soğuk hava değil, kapalı ortam hasta ediyor

Kastamonu'da kış mevsimine girilmesi ile birlikte grip vakalarında geçen yıla göre yüzde 100'e yakın artış meydana geldi. Grip vakalarında yaşanan artışların soğuk havadan kaynaklanmadığını ifade eden Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Fatih Gün, "Genel olarak bu enfeksiyonlar özellikle kış aylarına girerken halk tarafından soğuklardan dolayı olduğu biliniyor. Fakat, tam tersi soğuklardan değil, soğuk dönemlerde daha çok sıcak ortamlara girildiği için bulaşma riskini daha fazla görüyoruz" dedi.

Kastamonu'da kış mevsiminin gelişi ile birlikte grip vakalarında büyük ölçüde artış meydana geldi. Grip vakaları sebebiyle hastane ve aile hekimlerinde yoğunluk yaşanıyor. Artan grip vakaları ile ilgili bilgi veren Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Fatih Gün, artan grip vakalarının soğuk havalardan çok, kapalı ortamlarda maskesiz bulunulmasından kaynaklandığını ve tedbir alınması gerektiğini söyledi. Hastalara tavsiyelerde bulunan Gün, kapalı ve kalabalık ortamlarda çok fazla bulunulmaması gerektiğine dikkat çekti. Enfeksiyon hastalıklarında yanlış ilaç kullanımlarının yaşandığını belirten Gün, antibiyotik kullanımın enfeksiyon hastalıklarına fayda sağlamadığını belirtti.

"Her ateşte hemen hastaneye başvurulmamalı"

Çocukların grip vakalarının artmasında etken olduğunu kaydeden Gün, “Sadece Kastamonu'da değil, tüm Türkiye'de acil servis başvuruları artmış durumda. Kış aylarına girerken bu grip vakalarımızın, özellikle viral enfeksiyon, influenza, adenovirüs ve rhinovirüslerinin hepsi bir araya gelip bulaşmaları sonucunda çok fazla acil servis başvuruları yaşamaya başladık. Genel olarak bu enfeksiyonlar kış aylarına girerken halk tarafından, soğuklardan dolayı olduğu biliniyor. Fakat, tam tersi. Soğuklardan değil, soğuk dönemlerde daha çok sıcak ortamlara girildiği için bulaşma riskini daha fazla görüyoruz. Özellikle okullarda çocukların birbirine bulaştırma sonucu ailelere de bulaşıyor. Ailelerin de kalabalık ortama girmesiyle yayılma hızı artıyor. Acilde semptom olarak gördüğümüz burun akıntısı, öksürük, geniz akıntısı, geniz yanması ve özellikle ailelerin endişe ettiği ateş problemi ile geliniyor. Her ateşte hemen hastaneye başvurulmamalı, öncelikle evde ateş takibini yapmalıyız. 37- 37,5 derece normal şartlarda bizim tıbbi olarak değerlendirdiğimizde çok ciddi değerler değil. Bazı aileler tedirgin olup akşama doğru ateşler yükseldiğinde acil servislere akın edebiliyorlar. Hemen her ateş düşürülmeli, vücudun bağışıklık mekanizmasını da yıpratmamak adına ateşe bir müddet izin vermek gerekiyor. Öncelikle hemen ilaca sarılmamak bir doktora koşmamak gerekiyor. Eskiden beri yaptığımız koltuk altı, eklemlere soğuk uygulama yapılarak ateş biraz olsa kontrol altına alınabilir. Çok dirençli bütün soğuk uygulamaları yapmamıza rağmen, ateş düşürücü tedaviler vermemize rağmen, dirençli sık sık yükselen ateşlerden tedirgin olabiliriz. Bu konularda hastaneye başvurabiliriz" dedi.

"Antibiyotiklerin faydası yok"

Yanlış ilaç kullanımına değinen Gün, "Hastaların veya anne babaların direttiği antibiyotik kullanımı yanlıştır. Hekim eğer uygun görmediyse antibiyotikte ısrarcı olmayın, diretmeyin. Çünkü şu an kışa doğru girdiğimiz dönemde, gördüğümüz enfeksiyonların neredeyse yüzde 100'e yakını viral enfeksiyonlardır. Yani, antibiyotiklerin faydası yok. Bu yüzden eğer hekiminiz önermediği müddetçe, ‘bizim çocuk antibiyotik kullanmadan hastalığı geçiremiyor, bize antibiyotik de yazın' şeklinde önerilerde veya sıkıştırmalarda bulunmayınız. Düzenli beslenme, uykumuzu güzel bir şekilde almamız, bunların hepsi bağışıklık sistemini güçlendirici şeyler olduğu için bunlara da dikkat ettiğimiz sürece bu grip sezonunda atlatabileceğimizi düşünüyoruz. Kronik hastalıkları olanlar da grip aşılarını mutlaka olsun. Bu hastalıktan, en azından hafif şekilde atlatmalarını sağlıyor” diye konuştu.

"Geçen sene bu zamanlarla kıyasladığımızda yüzde 100'e yakın acil servis başvurularına artış yaşanmakta"

Korana virüs sebebi ile alınan tedbirler sayesinde geçen yıl grip vakalarının daha az görüldüğünü aktaran Gün “ 2-3 senedir neden ağır geçiriyorduk? Çünkü her ortamda maske takılıyordu. Maskeden dolayı bulaşma olmuyordu. Şu an herkes bir anda serbestleşti ve maske takmıyoruz. Bu sebeple bulaşmayı daha çok hızlandırıyoruz. Kış dönemine girdik, artık bu saatten sonra bunun önlemini almak gerekiyor. Herkesi kalabalık ortamlara girerken maske takmaya davet ediyorum. Son dönemde bu viral enfeksiyonlardan kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyonu, hastalarımızın semptomlarına başvurulardan dolayı çok ciddi miktarda artış göstermektedir. Geçen sene bu zamanlarla kıyasladığımızda neredeyse yüzde 100'e yakın acil servis başvurularına artış tespit edilmekte. Bundan dolayı da genel olarak bu anlattığımız tedbirlere halkımızın uymasını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.