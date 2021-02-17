Sokak hayvanlarına jandarma şefkati

Kastamonu'da il genelinde kar yağışının etkili olmasının üzerine yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için jandarma ekipleri besleme yaptı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığınca, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sokak hayvanları için besleme yapıldı. Kar yağışından olumsuz etkilenen ve yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları, jandarma ekiplerinin belirlediği bölgelere yiyecek bırakılarak beslendi. Bu kapsamda Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bük Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle birlikte Kurusaray köyünde müşterek yürütülen devriye faaliyetinde bölgede bulunan sokak hayvanları beslendi.

Jandarma ekipleri ayrıca Taşköprü Alatarla köyünde devriye faaliyetinde sırasında güvercin, serçe gibi yabani kuşlar için yem bırakırken, Hanönü, Çatalzeytin, İnebolu ve Şenpazar'da da başıboş gezen ve yoğun kış şartları nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarını için çevreye yem bıraktı. Ekipler son olarak 'de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını besledi.