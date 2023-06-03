Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaş yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan şahıs, yaralandı.

Olay, İnebolu ilçesi Aşağıhatıpbağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının cenaze törenine katılmak isteyen Mustafa Öz, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan Mustafa Öz, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa Öz. İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sora Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Öz tedavisinin ardından taburcu edildi.

Köpeğin saldırısı sırasında yaşadıklarını anlatan Öz, “Arkadaşımın cenaze törenine katılmak için Aşağıhatıpbağı Mahallesi'ne geldim. Bir anda sokak köpeğinin saldırısına uğradım. Ben ilk başta ne olduğunu anlamadım. İlk önce bacağımdan ısırdı ve hemen bana saldırdı. Kolum ve bacağımdan ağır bir darbe aldım. Vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık ekipleri geldi. İlk önce İnebolu Devlet Hastanesine, ardından da Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildim. Hastaneden taburcu olduktan sonra İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek sokak hayvanlarından kim yetkili ise ondan şikayetçi oldum” dedi.