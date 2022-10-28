Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun çarptığı çocuk yaralandı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kendisine saldıran köpeklerden kaçmak isterken kamyonun çarptığı çocuk yaralandı.

Olay, Devrekani'de bulunan bal tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için yürüyen 11 yaşındaki Ömer Sarıtoprak, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden kurtulmak için koşan çocuğa sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir kamyon çarptı. Kazada yaralanan Ömer, Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili konuşan Ömer Sarıtoprak'ın babası Cengiz Sarıtoprak, "Oğlum Ömer'e, köpeklerin saldırısından kaçarken bal tesisleri mevkiinde araba çarptı. Şükür oğlumun durumu iyi. Buradan yetkililere sesleniyorum. Şehir merkezinde köpeklere bir çare bulunsun. Biz bu korkuyu yaşadık, Allah korusun daha kötüsü de olabilirdi. Biz yaşadık başkaları bu korkuyu yaşamasın" dedi.