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Sokak köpeklerine yem alanı yapıldı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde sokak köpeklerine yem ve su alanı yapıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde sokak köpeklerine yem ve su alanı yapıldı.


Hanönü Belediyesi, sokak köpekleri için ilçede kullanılmayan bir alana yemlik ve suluk alan oluşturdu. Belediye Başkanı Serkan Uçar, kullanılmayan alanı temizletip dezenfekte ettirdikten sonra yemlik ve suluk yaptırarak, belediye ve hayvan severler yardımıyla köpeklerin beslenmesinin sağlandığını söyledi. Vatandaşların, lokantaların ve iş yerlerinin yemek artıklarını bu alana getirip başıboş köpeklere vermelerini isteyen Uçar, "Bu sayede hem başıboş köpekler karınlarını doyurur, hem de ilçe merkezinden uzakta olurlar" diye konuştu.

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