Sokakta besledikleri kedileri bu halde görünce şoke oldular

Kastamonu'da, hayvanseverler tarafından sokakta beslenen kedilerin kuyrukları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesildi. Suç duyurusunda bulunan hayvanseverler, kedilerin kuyruklarının “kara büyü” yapılmak için kesildiğini iddia etti.

Kastamonu'da hayvanseverler ve esnafların sokakta besledikleri ve bakımlarını yaptıkları kedilerin kuyrukları kimliği belirsiz kişi ya da kişilere kesildi. Besledikleri kedilerden 3 tanesinin kuyruğunun kesildiğini fark eden esnaflar, durumdan şüphelenerek kedilerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Yaptıkları paylaşımın ardından farklı mahallelerde aynı durumun yaşandığını gören esnaflar, Emniyet Müdürlüğü ve Kastamonu Belediyesine şikayette bulundu. Kedilerin kuyruklarının “kara büyü” yapılmak için kesildiğini iddia eden vatandaşlar, şüphelilerin bulunmasını talep etti.

“Kedi kuyruklarıyla büyü yapıldığını ve bunun çok yaygın olduğunu söylediler"

Yaşanan durumu karşısında büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Nurcan Kara, “Sabah işe gelirken 13 tane kedinin yemek yediğini gördüm. Zaten sürekli buradalar, tüm esnaf onları doyuruyoruz, ilgileniyoruz. 3 tanesinin kuyruğunun olmadığını fark ettim. Yanlarına gittiğimde hepsinin tedirgin bir şekilde kaçmaya başladığını gördüm. Bu durum da beni endişelendirdi. İlk başta bunun normal oluğunu düşündüm. Kuruma geldim ve müdürüm ile konuştuğumda, bir şeylerin içime sinmediğini fark ettim. Tekrar kedilerin yanına gittiğimizde, kuyruklarının bilerek olarak kesildiğini fark ettik. Bu durumdan sonra gerekli her yere şikayetimi yaptım. Bu işin incelenmesini istiyorum. Sinanbey Parkında en az 100-150 kedi var ve bu çevredeki esnaf kedilere çok güzel bakıyor. Kedilerimiz zulüm içinde. Bu olaydan sonra çok fazla şeyle karşılaştım ve bu durum aklıma hiç gelmezdi. Kedi kuyruklarıyla büyü yapıldığını ve bunun çok yaygın olduğunu söylediler. İlk başta ihtimal bir durum gibi gelmedi ama bunun çok fazla olduğunu öğrendim. Türkiye genelinde de buna benzer olayların yaygın olduğunu öğrendim. O zaman daha da bu işin üzerine gittim. Gerçekten çok acımasızca bir durum, vicdanı bir durum değil. Olayların daha detaylı incelenmesini istiyorum. Kedilerin, hayvanların bu şekilde zulüm görmesi açıkçası kalben bizleri çok üzdü, bugün çok kötü bir gündü bizim için. Farklı yerlerden de bize bilgiler geldi. Personelimizin eşi kendi dükkanlarının önünde de kuyrukları kesilmiş kedilerin olduğunu söyledi. Gazetelere baktım, internetten inceledim, gerçekten de böyle bir şeyin olduğunu fark ettim. Candaroğulları Mahallesi ile İnönü Mahallesi'nin bazı çevrelerinde kedilerin kuyruklarının olmadığı söylendi. Böyle duyumlar aldıkça bu işin doğruluğunu ortaya çıkarttık gibi duruyor. O yüzden incelenmesini istiyorum” dedi.

Sinanbey Parkı çevresinde bulunan esnafların kediler için duyarlı olduğunu söyleyen Kara, “Herkes kapısının önünde mutlaka kedi ya da köpek beslemek için kaplar bulundurur. Herkes hayvanlarla ilgileniyor, bunlar hiçbirimizin kedisi değil, herkesin kedisi. Herkes 'benim kedim' diye doyuruyor” diye konuştu.

“Bu cani kişilerin bulunmasını istiyoruz”

Kastamonu'nun farklı noktalarında kedilerin kuyruklarının kesildiğini öğrendiklerini belirten Rabia Kavasoğlu ise, “Bu sabah çok kötü bir güne başladık. Burada her zaman beslediğimiz kedilerimizin kuyruklarının kesilmiş olduğunu gördük. Üç tane kedimizin kuyruğu kesilmiş olduğu için, açıkçası bu durum pek normal gelmedi. Sosyal medyada paylaşımda bulunduk. Paylaşımlarımıza geri dönüşler aldık. Bu geri dönüşlerle Kastamonu'da farklı mevkilerde de olduğunu fark ettik. Çok üzücü bir durum oldu bizim için ve biz durumun üstünde durulup araştırılmasını ve bu cani kişilerin bulunmasını istiyoruz. Bize yapılan geri dönüşlerde, büyü yapmak için kullanıldığını öğrendik. İnternetten araştırdığımız zaman da gerçekten de böyle bir şeyin var olduğunu öğrendik. Büyü için kedilerin kuyruklarının kesildiği söylentilerini duyduk” ifadelerini kullandı.

“Büyü olduğunu duyduğumuzda çok şaşırdık”

Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını kaydeden Aysun Sarıyakup da, “Patronumuz Nurcan Hanım görmüş bugün. Böyle bir şeyden de bahsedince ben de eşimle konuştum. Eşim de, ‘üç aydır bizim dükkanın önünde de var böyle kediler' dedi. Büyü olduğunu duyduğumuzda çok şaşırdık. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. 2-3 ay önce bir kedimizde ölmüştü bu sebepten öldüğünü düşünüyoruz. Diyecek bir şey bulamıyoruz, çok üzüldük” şeklinde konuştu.