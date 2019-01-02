Son üç ayda uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı

Kastamonu Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son üç ayda gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 70 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda Kastamonu il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolaması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yapılan operasyonlarda, toplam 24,86 gram sentetik kannabinoid maddesi, 940,07 gram esrar, 866 adet ecstasy hap ve 706 adet sentetik ecza (Uyuşturucu hap), 8,75 gram skunk, 4,85 gram eroin, 10 gram afyon sakızı, 1 kilo 455 gram metamfetamin ve 290 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonlarda 70 şahıs yakalanırken, 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” denildi.