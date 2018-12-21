Su doldurmak için evinden çıktı, tarlada ölü bulundu

Kastamonu'da su doldurmak için evinden ayrılan yaşlı adam, tarlada ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesine bağlı Konaören Mahallesinde ablası ve eniştesiyle birlikte yaşayan 69 yaşındaki Mehmet Ali Yuvarlak, ‘su doldurmaya gidiyorum' diyerek bidonlarla birlikte evinden ayrıldı. Komşuları, Mehmet Ali Yuvarlak'ın evine yaklaşık 60 metre uzaklıkta otlak alanda yattığı fark etmesiyle birlikte 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yuvarlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Ali Yuvarlak'ın cenazesi, Abana İlçe Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.