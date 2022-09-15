Su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin su kanalına devrilmesi neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Devrekani karayolu Kastamonu Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 TD 536 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.