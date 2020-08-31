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Su kuyusuna düşen koyun, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kastamonu’da merkez Yukarıbatak köyünde su kuyusuna düşen koyun, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kurtarıldı.

Kastamonu'da merkez Yukarıbatak köyünde su kuyusuna düşen koyun, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkez Yukarıbatak köyü Koparan Mahallesi'nde bir koyunun su kuyusuna düştüğü ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. AFAD Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekibi, Yukarıbatak köyüne giderek su kuyusunda hazırlıklarına başladı. Kuyuya ip yardımıyla inen ekipler, koyunu düştüğü su kuyusundan çıkartarak sahibine teslim etti.

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