Su ve yol sorunu çözülmeyen mahalleli, belediyeye tepki gösterdi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Cünürye Mahallesi yolunun bozukluğu ile suyunun sürekli bulanık akması ve İsmetpaşa Caddesine tuzlu su karışmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mahalle sakinleri, uzun süredir çözülmeyen içme suyu problemi nedeniyle İnebolu Belediyesine tepki gösterdi. Hem yol sorunu hem de içme suyu problemi nedeniyle uzun süredir sorun yaşayan mahalle sakinleri, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay'ın seçimden önce vermiş olduğu sözleri en kısa sürede yerine getirmesini beklediklerini söyledi.

Her geçen gün artan nüfusuna rağmen bir süredir İnebolu'nun Cünürye Mahallesi'nde içme suyu ve yol sorunu yaşanıyor. Mahalle sakinleri, “Bu yolun yapılması için Belediye Başkanımız Mustafa Hüner Özay, bizlere seçimden önce söz verdi. Aradan üç yaz mevsimi geçti yollarımız hala çözüme kavuşturulamadı. Cünürye Mahallemizin yukarıki mahallerinde bulanık su sorunu yaşıyoruz. Musluk suyunu içmiyoruz. Sahildeki evlere 3 yıldır tuzlu geliyor. Mahallemizin yol sorunu nedeniyle araçlarımızı tamirhaneden çıkaramaz duruma geldik. Biran önce söz verilen bu yolun yapılmasını istiyoruz. Belediye Başkanı Mustafa Hüner Özay, seçimden önce söz vermiş olmasına rağmen neden Cünürye Mahallesi'ndeki bu su ve yol sorununu hala çözüme kavuşturmadığını merak ediyoruz” dediler.