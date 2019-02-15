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Tabela hırsızları kıskıvrak yakalandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde trafik tabelalarını çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde trafik tabelalarını çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Cide-Kastamonu karayolu üzerindeki trafik tabelalarını çalarak 37 BB 577 plakalı minibüse yükleyip kaçan M.A. ve Ö.A., Şenpazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlılar, işlemlerinin ardından Cide Adliyesine sevk edildi.

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