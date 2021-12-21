Tadilata alınan okulu soyan şahıslar yakayı ele verdi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tadilata alınan ve şu anda kullanılmayan okuldaki malzemeleri çaldığı iddia edilen 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde bir süre önce tadilata alınan ve şu anda kullanılmayan yatılı bölge ortaokulu binasında hırsızlık yaptığı iddia edilen S.S, F.K., H.O., C.A.S. ve Ş.K., Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Taşköprü ilçe merkezinde emniyet güçlerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette yaptığı kontrollerde, okul demirbaşına kayıtlı, aralarında inşaat malzemelerinin de bulunduğu 75 adet malzeme ele geçirildi. Ekipler, kamyonetteki malzemelere el koyarken araçta bulunan 5 şüpheli şahsı da gözaltına aldı.

Gözaltına alınan S.S., F.K., H.O., C.A.S. ve Ş.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan S.S., F.K., H.O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.A.S. ve Ş.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kamyonet içerisinde ele geçirilen malzemeler ise okul idaresine teslim edildi.