Tahsin Babaş, mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlar ile bir araya geliyor

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş,31 Mart seçimlerine iki hafta gibi bir süre kaldığı bugünlerde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Babaş, geride bırakılan beş yıllık süreçte nelerin yapıldığını ve gelecek beş yılda da nelerin yapılacağını mahalle halkına anlattı.

“O günden bugüne tam 1016 tane projeyi gerçekleştirdik”

2014'ten bu yana 1016 proje gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “2014 yılında sizlerin teveccühü ile belediye başkanı seçildim. O günden bugüne yaklaşık tam 1016 tane projeyi gerçekleştirdik. Kiminle siz kardeşlerimle hep belediyemizin ekipleriyle değerli teşkilatımız da milletvekillerimizden hükümetimiz de birlikte olduk da gerçekleştirdik. Şunu da iddia ediyorum: Türkiye'de belediyecilik alanında hem de merkezi hükümetin hizmetleri alanında sıraya geliyoruz bir olarak. Şöyle çevreyi araştırın hepinizin de bir illa sosyal medyası var. Kastamonu göç veren değil de göç alan bir il haline geldi. O nedenle de bundan sonra da hem belediyecilik alanında hem de merkezi hükümetin yatırımları alanında iyi bir şekilde takip ettiğimiz takdirde bu projeleri bakın bir 5 sene sonra Kastamonu tamamen değişecektir. İşsiz, evsiz kalmayacaktır. Trafik sorunu olmayacaktır. Bundan sonra şehir nereye gidiyor herkesin istediği bu şehir imar planları nasıl olacak” dedi.

“Yapacağımız imar planında zemin artı 1 kat yani 5 kat şeklinde yatay mimari de devam ediyoruz”

Yapacakları imar planlarında yatay mimarinin gerçekleştirileceğini söyleyen Belediye Başkanı Babaş, “Yapacağımız imar planında zemin artı 1 kat yani 5 kat şeklinde yatay mimari de devam ediyoruz. Şu şekilde toplu konut projeleri de bu şekilde olacak ve mevcut mimarları da korumuş olacağız. Tosya Yolu'nun imarı 1995 yılında yapılmıştır. İnönü 1995 Kuzeykent ve Candaroğulları imar planları 2011 revize planı ile tamamlanmıştır. Yani onlar da mevcuttur mevcudu korumak zorundasınız. O nedenle de oralarda mevcut imar neyse onu da korumak zorundayız. 2383 evde de bunlar tamamen 2383 işyeri demektir yani 2383 işyeri açılacak bu kadar net burada yaklaşık 2700 kişi istihdam edilecek. Bu da ne bunlar yapıldığı zaman illaki bir istihdam olacaktır. Fakat bir şey yapmadan da istihdamın olması yani işsizliğin sonlanması mümkün değil. Bunun yanında genel hizmetlerde şu sıralarda şu 2 ay içerisinde siz söyleyin birincisi eski hastane vardı. Onun yerine 250 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine başlandı gidin bakın. Eski hastane yıkıyor şu anda orada yeni bir hastane yapılacak. Hem sağlığımız için hem de istihdam için büyük bir kaynak yaklaşık bine yakın” ifadelerini kullandı.

“Büyük bir başarı burada da yaklaşık 5500 kardeşimiz iş imkanı bulacak”

Açılacak olan Maslak Sanayi Sitesinde 5500 kişiye istihdam vereceğini söyleyen Belediye Başkanı Babaş, “Yine bu ayki resmi gazetede yayınlandı. Sanayi yapıyoruz: Maslak sanayi sitesinin orada programa girdi tahmin ediyorum yakın zamanda orada başlanacaktır. Çünkü o konuda çok ciddi çalışmalarımız oldu ve Türkiye'de 2 tane il programa girdi. Kastamonu büyük bir başarıdır arkadaşlar büyük bir başarı burada da yaklaşık 5500 kardeşimiz iş imkanı bulacak. Bu da çok önemli bakın söylüyorum daha konforlu rahat kullanılabilir. Dükkanlara sahip olacak kardeşlerim esnafların hem de 5500 kişi iş bulma imkanı olacak bunları yapmak zorundayız. Bunları tamamladığımız zaman inanın Kastamonu'da kalmaz o bizim için en gerekli en önemli işlerden birisi değerli kardeşlerim tabii bunun yanında özellikle her mahallemizde bir mahalle evi yapıyoruz. Bak bu çok önem diyelim ki Esentepe'de, Cebrail de, İsfendiyar'da, Kırçeşme'de, Aktekke'de, Akmescit'te, Hepkebirler'de, Yavuz Selim'de Hisar ardında” diye konuştu.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Mahalle evleri yapıyoruz Esentepe'de 2018 yılında yerini satın aldı o kadar eski bir proje yani üzerinde çalıştığımız soracaksınız 3 yıldır çalışıyoruz Bu mahalle evleri tamamlandığı zaman özellikle buralarda aile hekiminiz olacak. Yaşlı ve engelliler için bir gündüz kreş olacak bayanlarımız için oturma yerleri olacak. Yine çok amaçlı salon var burada istediğiniz kurslar burada verilebilecek bilgisayar kurslarından tutunda yabancı dil kurslarına ve kuran kursu burada verilecek. Bunu da müftülükte protokolunu yaptı. İstediğiniz zaman ama burası tamamen belediyenin denetiminde belediyenin hizmetinde olacak. Belediye buraya her türlü hizmeti verecek. Tabii ki burada bir de muhtarımızın yer olacak. Her mahallemizde 7/24 muhtar hazır bulunacak. Biz yine de belediye olarak buralara görevli vereceğiz. Muhtarlık binalarına her türlü hizmetinizin olacağı binadır. Hem Türkiye'de hem de bölgemizde ciddi manada ses getirecek bir projedir” dedi.