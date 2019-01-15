Tahsin Babaş'tan ‘3 tüp kan 1 can' kampanyası

Lösemi'yle mücadelede farkındalık oluşturmak için Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, ‘3 Tüp kan 1 Can' sloganıyla kampanya başlattı.

Akut Lenfoblasik Lösemi hastası olan ve 60 günlük yaşam mücadelesinde ilik nakli bekleyen 14 yaşındaki Sonat Emre Özcan için Kastamonu'da kampanya başlatıldı. Belediye Başkanı Tahsin Babaş, bu kampanyaya hem sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla hem de Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretle destek oldu. Belediye Meclis Üyeleri ve Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi yönetim kuruluyla Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi'ni ziyaret eden Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 18-50 yaş aralığındaki herkesin Lösemi'yle mücadele eden Sonat Emre Özcan ve tüm lösemi hastalarının yanında olmasını istedi.

“Kök hücre bağışının korkulacak bir durum değil” diyen Başkan Babaş, “İnsan hayatı çok önemli. Çocuklarımızın hayatı ise her şey den önemli. Sonat Emre Özcan kardeşimiz Lösemi'yle 60 günlük hayati bir mücadele içerisinde. Eğer uygun donör bulunamazsa bu hayatta olamayacak. Bizler üzerimize düşeni yapmalıyız. Kastamonu olarak Lösemi'yle karşı yekvücut olup çocuklarımızın yanlarında olmalıyız. Biz gereken farkındalığı yaratabilmek adına elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Aziz hemşehrilerimizin konuya duyarlı olacaklarından en ufak bir şüphe duymuyorum. Ben inanıyorum ki aranan donör Sonat Emre Özcan'ın Ana ocağı Kastamonu'dan çıkacak. Sonat Emre yaşayacak” diye konuştu.

Üç tüp kan vererek bir canı kurtarabilme ihtimalinin insanın hayatında yakalayabileceği en onur verici durum olacağının da altını çizen Başkan Babaş, “Lösemiyle mücadelede donör olmak işte bunun için çok önemli. Bir diğer önemli konu ise kan bağışı yapmaktır. Ülkemizde her dört saniyede bir ünite kana ihtiyaç duyulduğunu unutmamalıyız. Kan herkesin ihtiyaç duyabileceği bir sıvıdır. Her bağış üç kişinin hayatını kurtarır. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Bunun için Kızılay Şubelerimize düzenli kan bağışı yapmak ve bununla ilgili bilgiler almaktan kimseye zarar gelmez. Hep birlikte iyiliğin, dostluğun ve kan bağışının tarafı olalım” ifadelerini kullandı.

Başkan Babaş, yaptığı açıklama sonrasında Kızılay Şubesi yetkililerinden kan bağışı ve kök hücre bağışıyla ilgili bilgiler aldı çekilen hatıra fotoğrafının ardından ziyaret sona erdi.