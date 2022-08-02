Takla atan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Çaybaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A idaresindeki 37 KA 257 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak tarlaya uçtu.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü M.A. ve ismi öğrenilemeyen eşi hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.