Takla atan otomobilde üç kişi yaralandı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde yoldan çıkan otomobil takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Ağlı istikametinden Küre yönüne gitmekte olan R.K. idaresindeki 37 T 722 plakalı otomobil, Küre'ye geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü R.K. ile araçta yolcu olarak bulunan K.B. ve H.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Küre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.