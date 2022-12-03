Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Tosya-İskilip karayolu Kuşçular köyü mevkiine meydan geldi. Edinilen bilgiye göre Tosya istikametinde seyir halindeki, sürücüsü tespit edilemeyen 37 ES 183 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.