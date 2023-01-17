Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaza, İnebolu ilçesi Zafer Yolu Caddesi Filli Köşk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. yönetimindeki 37 NZ 188 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü E.K., yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.