Tanıtım Günlerine katılan belediyelere teşekkür plaketi verildi

Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der) tarafından İstanbul'da düzenlenen 13. Kastamonu Tanıtım Günlerinde teşekkür töreni düzenlendi. Tören kapsamında katılımcı belediye başkanlarına İstiklal Yolu'nu simgeleyen tablolar takdim edildi.

Teşekkür törenine katılan Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen, Kastamonu'ya gazilik unvanının verilmesini talep ettiğini anımsatarak, bu konuya Kastamonu merkez ve ilçe belediyelerinin de destek vermesi talebinde bulundu.

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ise, İstanbul Kastamonu Günleri'nin başarılı bir organizasyon olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen, Kas-Der Genel Başkan Vekili Orçun Şekercioğlu, Kas-Der Genel Başkan Yardımcısı İsmet Çetinkaya, Kas-Der Genel Başkan Yardımcısı Orhan Ortakçı, Kas-Der Genel Başkan Yardımcısı Kubilay Salihvatandaş, Kas-Der Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Ay, Kas-Der Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Uygun, Kas-Der Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Çamur, Kas-Der Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel ve Kas-Der Genel Başkan Yardımcısı Kemal Turgut, 13. İstanbul Kastamonu Tanıtım Günlerine katılan belediye başkanlarına ve temsilcilerine İstiklal Yolu'nu simgeleyen tablolar takdim ettiler.