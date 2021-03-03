Tarihi evleri ortaya çıkartacak proje onaylandı

Kastamonu'nun tarihini canlandıracağı gibi deprem konusunda da öncelikli bir adım olacak Nasrullah Meydanı ve Kastamonu Kalesi arası Kentsel Dönüşüm Projesi ilk etabı için önerilen rezerv alan bakanlık tarafından onaylandı.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, geçtiğimiz ay içerisinde yaptığı açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Nasrullah Meydanı ve Kastamonu Kalesi arası Kentsel Dönüşüm Projesi'ni onaylandığını projenin başlaması için Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Kastamonu Belediyesi tarafından belirlenen rezerv alanın onayının beklendiğini belirtmişti. Başkan Vidinlioğlu, yaptığı açıklamada önerilen 5 bin 17 hektar büyüklüğündeki rezerv alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığını açıkladı.

Kastamonu tarihinin canlanması ve şehrin geleceği adına önemli bir projeye imza atılacağının altını çizen Vidinlioğlu, "Nasrullah Meydanı ve Kale arası Kentsel Dönüşüm Projesi ilk etabının çalışmasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza sunmuştuk ve geçtiğimiz ay sonu itibariyle onaylanmıştı. Gerekli resmi yazılar bizlere ulaştırıldı. TOKİ rezerv alanına yapılacak binalar için proje çalışmalarına hızla başladı. Kentsel Dönüşüm projemiz için geri sayıma geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.