İhlas Haber Ajansı

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Tarihi kaleden düşen şahsın kimliği tespit edildi

Kastamonu il merkezindeki tarihi Kastamonu Kalesinden düşen şahsın kimliği belli oldu.


Olay, öğlen saatlerinde Kastamonu il merkezi Hisarardı Mahallesi Kale Yolu Sokak'ta bulunan tarihi Kastamonu Kalesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarihi Kastamonu Kalesinden sokağa düşen şahıs hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Yaşamını yitiren şahsın Atakan Aslan (24) olduğu öğrenildi.

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