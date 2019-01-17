Tarihi okula incelenmek üzere araç hibe edildi

Kastamonu'da eğitim veren 150 yıllık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanında eğitim gören öğrencilere, incelemeleri için bir araç firması tarafından araç hibe edildi.

1869 yılında Kastamonu'da kurulan ve Tarihi Taş Mektep olarak bilinen Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanında eğitim gören öğrencilere bir araç firması tarafından ticari araç hibe edildi. Öğrencilerin güncel motor teknolojisi alanında tecrübe sahibi olmaları için verilen araç, kesilen kurdele ile okula teslim edildi.

“Mesleki teknik eğitim okullarımız ve öğrencilerimiz 2023 vizyonu kapsamında istenilen seviyeye gelecektir”

Ticari aracın teslim töreninde konuşan Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, 2023 vizyonu kapsamında mesleki teknik eğitimin güçlendirilmesi ile ilgili çalışmaların devam edildiğini belirterek, “Ben bu okul mezunuyum. 1980 yılında bu okuldan mezun oldum. Geçen de burada okul aile birliği toplantısına katıldım. Orada da ifade ettim. Kastamonu bu anlamıyla çok şanslı. Mesleki, teknik anlamında çünkü İl Milli Eğitim Müdürü olarak ben bu okul mezunuyum. Şu an ki Kastamonu Belediye Başkanımız bu okulumuzun mezunu aynı zamanda Sayın Valimiz Yaşar Karadeniz'de mesleki, teknik Anadolu lisesi mezunu ve teknik lise mezunu. Bu sebeplerden dediğim gibi bizim ilimizdeki bu okullar biraz daha diğer okullarımızla oranla ayrıcalıklılar. Bunu şu anlamda söylüyorum. Son zamanlarda mesleki ve teknik eğitimde biraz daha öğrencilerimizin tercih noktasında tereddüt ettiklerini görüyoruz. Ancak bugün yaşadığımız bu olay gösteriyor ki sıfır kilometre aracımız motor teknolojisi alanındaki öğrencilerimize hibe edildi. Onların öğretimi için gerçekten önemli. Sizlere teşekkür ediyorum. Tabi 2023 vizyonu kapsamında mesleki teknik eğitimi güçlendirilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bundan sonra mesleki teknik eğitime daha çok öğrencimiz gelecek. Daha çok istihdam sağlanacak. Daha önceki gün sayın bakanımız İstanbul Teknik Üniversitesinde bir mesleki teknik eğitim okulunun açılması ile ilgili programa katıldı. Orada açılıyor. Yine bu savunma sanayi konusunda bir meslek lisemiz açılıyor. Yani sonuç olarak mesleki teknik eğitim okullarımız ve öğrencilerimiz 2023 vizyonu kapsamında istenilen seviyeye gelecektir diye ifade etmek istiyorum” dedi.

“Motor bölümündeki öğrencileri Almanya'ya özellikle motorlar konusunda bilgi almak üzere 3 hafta süreyle eğitime göndereceğiz”

Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Özin ise, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanında eğitim gören öğrenciler için farklı projeler yaptıklarını ifade ederek, “Okulumuzda bilgisayar, mobilya, elektrik, makine teknolojisi, inşaat teknolojisi ve motor teknolojisi bölümleri bulunuyor. Motor teknolojisinde 88 öğrencimiz var. Şuan için sanayimize ve motor firmalarına eleman yetiştiriyoruz. Diğer taraftan üniversitelere yine aynı şekilde gençlerimizi yetiştirmiş oluyoruz. Okulumuzdaki öğrencileri yetiştirmek için biz zaman zaman Avrupa Birliği Projeleri hazırlayıp öğrencilerin bundan faydalanmasını sağlıyoruz. Bu senede yine motor bölümündeki öğrencileri Almanya'ya özellikle motorlar konusunda bilgi almak üzere 3 hafta süreyle eğitime göndereceğiz. Sizin verdiğiniz destek sayesinde inşallah gençlerimiz daha iyi yetişecek” şeklinde konuştu.

Araç firmasının Bölge Müdürü Volkan Arabacı da, “Meslek lisesi memleket lisesinin devamı olarak 47 ilde 71 meslek lisesine sıfır araçlarımızı genç arkadaşlarımızın güncel teknolojik gelişmeleri takip edebilmesi adına araçlarımızı hibe etmiş bulunuyoruz. İnşallah arkadaşlarımız bundan maksimum miktarda faydalanır. Ve ülkemiz daha iyi bir şekilde kalkınmaya sahip olur. Herkes için hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Daha sonra program kurdele kesimi ve aracın tanıtımı ile sona erdi.