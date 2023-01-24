Tarihi Osmanlı Bankası binasında korkutan yangın

Kastamonu'da, Osmanlı döneminde banka olarak kullanılan tarihi binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında tarihi bina da büyük oranda hasar meydana geldi.

Olay, gece saatlerinde Kastamonu il merkezi İsfendiyar Mahallesi 10 Aralık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19. yüzyılda Osmanlı Bankası olarak kullanılan tarihi binada, bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın üç katlı binayı sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında binada bulunan eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. Tarihi binada da büyük oranda hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına devam ediyor.