Tarım Orman Bakan Yardımcıları Tosya-Akbük Gölet'inde incelemelerde bulundu

Tarım Orman Bakan Yardımcıları Ebubekir Gizligider, İbrahim Yumaklı ve Veysel Tiryaki Kastamonu'nun Tosya ilçesinde inşası devam eden Akbük Gölet'inde incelemelerde bulundu.

Çeşitli programlar için Kastamonu'ya gelen Tarım Orman Bakan Yardımcıları Ebubekir Gizligider, İbrahim Yumaklı ve Veysel Tiryaki Kastamonu programlarını tamamlamalarının ardından yapımı devam eden Tosya Akbük Gölet'inde incelemelerde bulunmak üzere Tosya'ya geldi.

Akbük Gölet'i şantiye sahasında incelemelerde bulunan Bakan Yardımcıları yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar ve son durum hakkında bilgi aldı. Gölet inşaatını inceleyen Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün Kastamonu'dayız hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Öncelikle Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci Bey'in de selamlarını iletmek durumundayız. Kastamonu'da sadece DSİ olarak son 20 yılda 4,5 milyarı aşkın yatırım yapmışız. Bu rakamla 130 adet tesisi gerçekleştirmişiz, bitirmişiz, yani hizmete sunmuşuz.

Bunun içinde 9 adet baraj, 2 adet gölet, 3 adet yer altı depolaması, 12 adet sulama tesisimiz, 2 adet arazi toplulaştırmamız, 68 adet taşkın koruma tesisimiz ve 13 adet tesisimiz mevcut. Tabi burada devam eden işlerimiz, devam eden işlerimiz onlarca projemiz mevcut.

Tam da buradayken mevcut durumla ilgili Akbükle ilgili bilgi paylaşmak isterim. Araç Barajımızı 2022 yılında hizmete aldık. Bu barajla biz 33 bin dekar ve daha fazla arazi sulamaya kavuşturuyoruz. Yine Kulaksızlar Barajımız Devrekani'de 2009 da hizmete aldık. Yine 2020 de Taşköprü Çayı Barajımızı 5 bin 200 dekar arazinin sulaması neticesine kavuşturdu. Yine Kırık Barajımız şu anda inşaat devam edenleri de paylaşmış olayım. %32 oranında bir fizik gerçekleşme var.

İnşallah şu ana kadar 837 milyonu aşkın bir para harcamışız. Yine bunlarda 2025 yılı sonu itibariyle bitirmeyi hedeflediğimiz barajlarımız da. Şu anda da Akbük Göleti inşasına ilişkin. Burayla ilgili de bir bilgi vermiş olalım. Şu anda %86 fiziki gerçekleşmesi sağlanmış, yaklaşık 300 milyon maliyet ve 250 milyonda harcamış. Yani 50 milyon daha harcayıp inşallah yıl sonuna kadar burayı bitirmek istiyoruz.

Peki çiftçiyi nasıl geldi? Yani sulama olduğundan ne oluyor? Geliri bazen 2 kat, bazen 3 kat, bazen 4 kat. Bu yetiştirilen ürünlere göre değişik bir arz etmekle birlikte çiftçimizin gelirinin artması demek. Bu alanda yaklaşık 10 milyon TL bir ilave ek gelir demek. Bu hacimlerine göre büyüklüklerine göre diğer barajlarımız ile ilgili de benzer mukayeseli yapabiliriz.

Yine Çukurhan Barajı Tosya Çukurhan Barajı 2017 yılında başladı. Şu anda %14 fiziki gerçekleşme de inşallah bitirmek istediğimiz barajlarımızdan biri de bu. Keza Bozkurt Ezine Çayı Islahı. Bunu da bu yıl sonu itibariyle şu anda %86 fiziki gerçekleşme inşallah bitirmek istiyoruz.

Burada da DSİ nin araç ve ekipmanları keza Orman Genel Müdürlüğümüzün araç ve ekipmanları Türkiye'nin yaşadığı bu acı faaliyette belki de göz dolduran bir kurum olarak bu işlerin bir an evvel toparlanmasına ilişkin ciddi bir faaliyet yürüttü. Ciddi bir eksiklik olurdu. Bazı gecikmeler var bazı projelerimizle ilgili ama dediğimiz gibi bu devletimizin bütün kaynakları olduğu gibi bizim de bakanlığımızın da DSİ nin de Orman Genel Müdürlüğünün de bölgede çalıştı. En büyük kısma gelmeye devam ediyor.

Bundan sonra da inşallah yeni araçlarda yeni ekipmanlarla yeni sözleşmelerle, yeni projelerle bu eksiklerle tamamlanacaktır diye düşünüyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Yine konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, “İlave yapmak istiyorum. Şimdi malumunuz. Taşkınlardan sonra ıslah projeleri oldu ve bu özellikle Ezine Çayıyla alakalı 112 dekarlık bir alanda.

Yaklaşık kamulaştırma bedeli 406 milyon o civarda olan bir kamulaştırma bedeli işlemler başladı. 2092 hissedarla uzlaşma sağladı DSİ, bu görev ona verilmişti. Yaklaşık 120.332.000 liralık bir kamulaştırma bedeli ödedi.

Bu arada TOKİ de aynı yerde faaliyetlerine devam etti ve oradaki vatandaşlarımızla anlaşarak uzlaşarak onlara binalar yapmayı taahhüt etti. Bu süreç içerisinde anlaşan vatandaşlar oldu.

DSİ nin kamulaştırılmasıyla alakalı hani TOKİ tarafından yapılan işte binaların yapılmasını isteyen ve DSİ nin yapmış olduğu kamulaştırmadan vazgeçmek isteyen vatandaşlarında bu kamulaştırma bedellerini DSİ ye geri iade edip tekrar toplu konut idaresinde anlaşması imkanı mevcuttur. Şöyle birtakım şeyler geldi, bizde doğru olmayan bilgiler. Bunu da bu arada sizin mesleğinize teyit edeyim.

DSİ nin yapmış olduğu kamulaştırmadan parasını almış olan vatandaşlarımız 2023 yılı sonuna kadar aldıkları parayı iade ettikleri takdirde herhangi bir faiz bedeli ödemeyecekler. Yani bunun altını özellikle çiziyim, bu vesileyle hani Toplu Konut İdaresinin kendi kamulaştırmasıyla ya da işte kamulaştırma bedellerini aldıktan sonra yapmış oldukları binalarla mahsuplaşma esnasında bir şey varsa o başka bir boyut. Bizi ilgilendirir bir boyutu yok.

2092 adet hissedarla DSİ anlaştı. Bunlara 120 milyon civarında bir para ödedi. Ama onlar biz bu parayı gere verelim TOKİ anlaşacağız dediklerinde kaç lira aldılarsa 1000 lira aldılarsa 1000 lira olarak geri ödediklerinde herhangi bir faiz söz konusu değil ne zamana kadar? 31.12.2023 e kadar. Ama 31.12.2023 ten sonra 1.1.2024 ten itibaren bu parayı iade etmek isterlerse işte o zaman faiz söz konusu olacak. Bunu da sizin vasıtanızla iletmiş olalım” diye konuştu.

Basın açıklaması sonunda Akbük Göleti barajı şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Yardımcıları daha sonra gölet alanında toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.