Bir dizi programa katılmak ve incelemelerde bulunmak amacıyla Kastamonu'yu ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, “Üretenlerin, bu memlekete değer katan çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanında olarak onların üretimde kalması için bu memleketin ihtiyacı olan, üretimlerini daha da arttırabilmek için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, bir dizi programa katılmak ve incelemelerde bulunmak için Kastamonu'ya geldi. Bakan Yardımcısı Yumaklı, Kastamonu'da ilk olarak AK Parti teşkilatıyla kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Yardımcısı Yumaklı, daha sonra Kastamonu Valisi Avni Çakır'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Yumaklı, Vali Avni Çakır'dan kentte yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Yumaklı'nın bir sonraki durağı ise AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı oldu. AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü'yü makamında ziyaret eden Yumaklı, 2023 yılının hem Türkiye hem de AK Parti için başarılı bir şekilde geçeceğini söyledi.

Ziyaret sırasında konuşan AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, “Bakanlığın birçok kurum ve kuruluşları var. DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü gibi kurumları var. Bu kurumlarla ilgili ilimizin istek ve talepleri var. Bunları da size arz etmek istiyoruz. Biliyoruz ki ne zaman kapınızı çalsak Kastamonu adına her zaman sorunların çözülmesinde hep yanımızda oldunuz. Sizin bakanlık makamında olmanız bizim ve Kastamonumuz için büyük güç ve enerji oluşturuyor” dedi.

Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, tarımda üretimi arttırmak için gereken her şeyi yapacaklarını belirten Yumaklı, “Dün geçtiğimiz yıl sel felaketinin birinci yıl dönümüydü. Sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Bizim buraya gelişimiz iki kez ertelendi gelme şansımız olmadı, yangın ve afetten dolayı ertelendi. Geldiğim andan itibaren heyecanlıyım, dışarıdan fark edilemeyecek ama benim içimde fırtınalar kopuyor. Bunun iki sebebinden birisi, bir çiftçi torunu olan İbrahim'in bu memlekette bakan yardımcısı pozisyonuna gelebilmesinin nişanesi. Demek ki fırsatlar herkes için eşit. Diğeri Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, koca koca ülkelerin ekonomilerinin alarmlar verdiği dönemde Türkiye'nin olabilecek en uygun seviyede bu süreci atlattığından da memnuniyet duyduğumuzu bir vatandaş olarak söyleyebiliriz. Sahada olacağız, vatandaşımızın yanında olacağız. Biz yapılması gerekenler üzerinde çalışıyoruz ama birebir de üretenlerin, bu memlekete değer katan çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanında olarak onların üretimde kalması için bu memleketin ihtiyacı olan, üretimlerini daha da arttırabilmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu bizim görevimiz. Bu memleketin evladı olarak, üzerime düşen ne var ise geldiğimiz andan itibaren başladık. Bunların hepsini bir bir yerine getireceğiz, inşallah. Bundan sonrası için de elimizden ne geliyorsa yapacağız. Parti teşkilatımıza da Allah kolaylıklar versin. 2023'ün hem memleketimiz için hem de AK Parti için son derece başarılı geçeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çabalarımız bununla alakalı” diye konuştu.