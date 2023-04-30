Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde tarlada devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi Obruk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerafettin O. idaresindeki 37 SP 698 plakalı traktör, tarlada devrildi. Kazada sürücü Şerafettin O. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.