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Tarlaya gübre taşırken devrilen traktörün altında kaldı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde tarlaya hayvan gübresi taşıyan traktör devrildi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde tarlaya hayvan gübresi taşıyan traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücüyü, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Daday'a bağlı Ertaş köyünde Turhan Tokatcıoğlu (28) idaresindeki 57 AY 214 plakalı traktör, köy içerisinden tarlaya hayvan gübresi taşıdığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalarak sıkışan sürücü Turhan Tokatcıoğlu'nu, ihbar üzerine olay yerine gelen Daday Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı. Sıkıştığı yerden çıkan sürücü Turhan Tokatcıoğlu ile traktörde yolcu olarak bulunan babası Ahmet Tokatcıoğlu (56), olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Turhan Tokatcıoğlu'nun vücudunda kırıklar oluştuğu ve bu yüzden Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

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