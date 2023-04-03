Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yağışlı hava sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Daday ilçesi Daday-Kastamonu karayolu Mehran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan Çetin A. yönetimindeki 37 AAR 468 plakalı otomobil, yağışlı hava sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü Çetin A. yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.