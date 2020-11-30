İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tartıştığı eniştesini silahla vurarak öldürdü

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Ortaköy köyünde yaşanan bir kişi, tartıştığı eniştesini silahla vurarak öldürdü.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ortaköy köyünde yaşanan bir kişi, tartıştığı eniştesini silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli şahıs, jandarmaya teslim oldu.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'de Ortaköy köyünde gece geç saatlerde meydana gelen olayda akraba oldukları öğrenilen iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle köy meydanında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan H.B., yanında bulunan silahla 40 yaşındaki eniştesi Hayri Mis'e ateş etti. Hayri Mis, vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatı kaybetti. Olayın ardan bir kaç saat sonra zanlı H.B., jandarmaya teslim oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.