Tartıştığı vatandaşı silahla vurarak öldüren şahıs tutuklandı

Kastamonu'da tartıştığı vatandaşı silahla vuran şahıs tutuklandı.

Olay, önceki gün Topçuoğlu Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. ile Niyazi Karabıyık arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.K., yanındaki silahla Niyazi Karabıyık'ı vurarak ağır yaraladı. Karabıyık, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Ö.K., Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.K., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Ö.K., tutuklandı. Gözaltına alınan diğer şüpheli A.U. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.