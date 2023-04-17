İhlas Haber Ajansı

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Taşan şerbet imalathaneyi küle çeviriyordu

Kastamonu’da bir imalathanede ocaktaki şerbetin taşması neticesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kastamonu'da bir imalathanede ocaktaki şerbetin taşması neticesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde ocakta kaynatılan şerbet taşarak elektrik kablolarını eritti. Elektrik kablolarında çıkan yangını gören işçiler, alevlere yangın söndürme tüpü ile müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.


Yangın sebebiyle imalathanede hasar oluştu.

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