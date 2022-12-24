Tasarladıkları ahşap oyuncaklarla yarıştılar

Kastamonu'da düzenlenen ve 14 ilden 74 adayın başvuru yaptığı Ulusal Ahşap Oyun ve Oyuncak Tasarım Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Ulusal Ahşap Oyun ve Oyuncak Tasarım Yarışması düzenlendi. Bu yıl ilki gerçekleşen yarışmaya 14 ilden 74 aday başvuruda bulundu. Elemeden geçen 48 aday birincilik için kıyasıya mücadele etti. Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde dereceye giren yarışmacılar belirlendi.

Ödül töreni öncesinde yarışmaya katılan eserler, Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Sergi Salonu'nda sergilendi. 48 yarışmacının ahşaptan yaptığı tasarım ve oyuncaklar, davetlilerden büyük beğeni topladı. Serginin ardından Ulusal Ahşap Oyun ve Oyuncak Tasarım Yarışmasına katılan 48 adayın eserleri, jürinin beğenisine sunuldu. Ödül töreninde konuşan Ahşap Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Önder Tor, yarışma hakkında bilgiler vererek, katılımcılara ilgilerinden ötürü teşekkür etti.

Yarışmaya katılan tüm yarışmacılara göstermiş olduğu ilgiden ve verdiği emeklerinden dolayı teşekkür eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan ise yarışmacılara başarılar diledi.

Ahşap Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi Önder Tor, “Ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaşan üniversitemiz, ilgili birimleri ile birlikte ahşap oyun ve oyuncak kullanımın daha çok benimsenerek yaygınlaşması, tasarım ve üretim çeşitliliğinin artırılması, yatırımların bu alanlara da yapılabilmesini öne çıkaracak çalışmalarına devam etmektedir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından birbirinden ilginç tasarımların yarıştığı etkinlikte serbest katılımcı kategorisinde birinciliği “Katman” isimli tasarımı ile Cemil Yavuz alırken aynı kategoride ikinciliği “Dore Mimi Üçleme/Triple” oyunlu projesi ile Funda Argun, üçüncülüğü de “Denge Labirenti” çalışması ile İbrahim Ustabaşı aldı.

Yarışmanın “Genç Katılımcı” kategorisinde birinciliği “Küpe Küp” isimli tasarımı ile Merve Eylül Aytekin alırken, aynı kategoride ikinciliği şehir projesi ile Akın Tekin, üçüncülüğü de “Momo” çalışması ile Nihal Soykan aldı.

Yarışmacıların ödüllerini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, Enüs Koç ve Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu taktim etti.

“Dereceye girerek tasarladığım materyali daha da geliştireceğim”

Yarışmaya birinci gelen Kastamonu Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Merve Eylül Aytekin, “Daha öncesinde bir ders çerçevesinde materyaller geliştirmiştim. Bu materyalleri geliştirdiğim süre zarfında da detaylı bir şekilde üzerinde durdum. Akademisyenler münakaşa ettim. Hem eğitici ve öğretici olması üzerine özen gösterdim. Aynı zamanda daha estetik gözükmesine ve grafik tasarım unsurlarını taşımasına da özen gösterdim. Ardından hocalarımın da yönlendirmesiyle kendi bünyemizde bu yarışmaya katıldım. Eserimi de bu yarışmaya gönderdim. Süreci beklerken çok heyecanlandım. Özellikle birinci olduğum anonsu edildiğinde gözlerimi kapatıp ne olacak gibisinden çok mutlu oldum, çok memnun oldum. Hoşuma giden bir alandı ve kazanamamış olsaydım dahi üzerine giderdim ama dereceye girmem beni daha fazla teşvik etti. Aldığım ödül ile yazın yurtdışına gitmeyi planlıyorum ailem ile birlikte. Ona katkı olarak kullanmayı düşünüyorum” dedi.