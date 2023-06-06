Taşçılar Göleti'nin çevresi çöplüğe döndü

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bulunan Taşçılar Göleti'nin çehresi günü birlik ziyaretçiler tarafından atılan atıklar sebebiyle adeta çöplüğe döndü.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bulunan Taşçılar Baraj Gölü'nün etrafı piknikçiler ve balık tutmaya gelenlerin bıraktığı atıklarla kirlendi. Pet ve cam şişeler, plastik kaplar ve yiyecek atıklarıyla dolan göl kıyısındaki görüntü görenlerin tepkisini çekti.

Göletin etrafında bulunan büyük çöp konteynerlerini kullanmayan insanlara tepki gösteren bölgede yaşayan vatandaşlar ise tabiatın kirlenmesinden dolayı duydukları rahatsızlığı dile getirdi.