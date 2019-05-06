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Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, köy muhtarları ile bir araya geldi

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, köy muhtarları ile bir araya geldi.


Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, köy muhtarları ile istişarelerde bulundu. 31 Mart Mahalli seçimlerinin göreve seçilen tüm muhtarlara hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Başkan Çatal, toplantıya katılan muhtarların köylerinde ki sorunları da dinledi. Başkan Çatal, muhtarlardan özel olarak ise ilçe merkezinde yaşayıp ikameti köyde olan vatandaşların ikametlerini ilçe merkezine almaları hususunda destek istedi. Başkan Çatal, ilgi ve alakalarından ötürü ise tüm köy muhtarlarına ayrı ayrı teşekkür etti.

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