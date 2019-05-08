Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, orucunu iftar çadırında açtı

Taşköprü Belediyesi tarafından hayırsever vatandaşların destekleriyle Taşköprü'de Cumhuriyet Parkı'nda kurulan açık hava iftar sofrasında vatandaşlarla iftarını açan Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Ramazan ayına ulaşmanın sevincini tüm hemşehrileriyle birlikte yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Yemek servisini de kendi elleriyle yapan Çatal, orucunu vatandaşlarla birlikte açmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti. Vatandaşlar da, kendileriyle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a teşekkür ederek duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Başkan Çatal'a iftar programında Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın'da eşlik etti.