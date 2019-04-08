Taşköprü Belediye Başkanı seçilen Abdullah Çatal, görevi devraldı

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Taşköprü Belediye Başkanlığına seçilen Abdullah Çatal, Taşköprü Belediye Başkanlığı görevini teslim aldı. MHP, 50'inci yılında Abdullah Çatal ile ilk defa Taşköprü'de belediyeyi kazanmış oldu.

MHP'den Taşköprü Belediye Başkanlığına seçilen Abdullah Çatal, mazbatasını aldıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programın ardından Taşköprü Belediye Başkanlığı makamında Belediye Başkan Vekili Ceyhun Çorbacı'dan görevi devraldı.

İlk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndan saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilk konuşmayı MHP İlçe Başkanı İsmail Berber yaptı. Berber, “Seçim büromuzun açılışında size Başkanımız için Süt kadar temiz, demiştik. Bu sözümüzün bugünde arkasındayız. Bize inanıp, güvendiğiniz için tüm Taşköprü halkına şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

“Taşköprü'nün Reisi adam gibi adam olan Abdullah Çatal'dır”

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın ise, “MHP'de siyaset yapmak her baba yiğidin harcı değildir. Bunu bir üstünlük olarak ifade etmiyorum. Ama cefa; fedakârlık, karşılıksız sevmeyi gerektirir. Dolayısıyla, biz liderimizin de ifadeleriyle, ‘Biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik', biz ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyoruz. Biz, elini öptüğümüzde dudağımızın, elini sıktığımızda elimizin kirlenmediği bir lidere sahibiz. Biz siyasetimizi bu prensiplerle yapıyoruz. Biz Allah'tan korkuyoruz. Biz kuldan utanıyoruz. Biz yetim hakkı yemeyiz. Biz devletin malını beytül mal biliriz. Taşköprü'yü yönetecek Reis'i de Şehrül Emin olacaktır. Bu kişi adam gibi adam olan Abdullah Çatal'dır” diye konuştu.

Daha sonra İl Başkanı Yüksel Aydın, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ı anons ederek konuşmasını yapmak üzere takdim etti.

“Tüm Taşköprü'nün Başkanı olacağım”

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ise, seçim süresince kendisine destek veren vermeyen herkese teşekkür ederek, 1 Nisan itibariyle parti rozetini çıkarttığını ve tüm Taşköprü'nün başkanı olacağını ifade etti.

Kurban kesiminin ardından Taşköprü Müftüsü Kahraman Yaman'ın yaptığı duanın ardından protokol, Taşköprü Belediyesi'ne geçti.

Çatal, görevi Çorbacı'dan devraldı

Burada Yeni Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ı makamda Belediye Başkan Vekili Ceyhun Çorbacı karşıladı.

Burada ilk olarak konuşan Çorbacı, 10 yıldır Belediye yönetimi olarak birçok hizmete imza attıklarını ve halen devam eden projelerin bulunduğunu kaydetti. Çorbacı, ayrıca kendilerinin de bundan sonra ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal da, bugüne kadar ilçeye hizmet veren tüm Taşköprü Belediye Başkanlarına, meclis üyelerine ve çalışanlarına teşekkür ederek yarım kalan projeleri bitirerek yeni projeleri bir an önce hayata geçireceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından karşılıklı olarak çiçek takdimi oldu. Akabinde ise Belediye Başkan Vekili Ceyhun Çorbacı, yeni Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a Belediye mührünü takdim etti. Akabinde ise karşılıklı olarak mühür teslim tutanağı imzalandı.

Çatal, Çorbacı'yı uğurladıktan sonra gelen tebrikleri kabul etti.

Programa Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, MHP MYK Üyesi Tarık Ziya Çağılcı, MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, MHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Ümit Şafak, Kastamonu önceki dönem Milletvekili Emin Çınar, Taşköprü Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Haliloğlu, işadamı Hayati Hamzaoğlu, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İhsangazi Belediye BaşkanıHayati Sağlık, Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, Taşköprü Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Reçber, Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu, STK temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.