Taşköprü Belediyesi, 5 bin kişilik toplu iftar verdi

Taşköprü Belediyesi, Kastamonulu hayırsever işadamı Cengiz Aygün'ün de katkılarıyla düzenlediği “Birlik ve Beraberlik” iftar programına 5 bin kişi katıldı. İftarda konuşan MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonululardan 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakına destek vermelerini istedi.

Taşköprü Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen ve ilçe halkının yoğun katılımıyla gerçekleşen “Birlik ve Beraberlik” iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, ilahiler söylendi. Akşam ezanın okunmasıyla birlikte 5 bin kişi iftarını açtı.

İftarın ardından konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, “İftar programında önce Taşköprü'ye geldim. Belediye Binasına girerken duygu dolu anlar yaşandım. Bir Taşköprü Belediyecisinin oğlu olarak. Hemen akabinde Şaban emmi geldi evladım Allah razı olsun sayenizde 10 yaş gençleştim. Lisede talebeydiniz benim oğlum Ahmet ile bir avuç delikanlıydınız Rabbim bu günleri gösterdi ya şükürler olsun. Bizim hareketimiz dualı bir hareket bugünleri gösteren Rabbime şükürler olsun, Allah birlik ve beraberliğimizi hiç bozmasın” dedi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ise, “Ben aileniz olmaya geldim ve ailenizim. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Siz nasıl bir oğlunuzu seviyorsanız beni de bir oğlunu olarak görün. Bizlere bu güzel geceyi düzenlememizde katkısı bulunan Kastamonulu iş adamımız Sn. Cengiz Aygün'e teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın da, “Bu güzel akşamı düzenleyen herkesin emeğine sağlık” dedi.

23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak seçimlerde Kastamonulu hemşehrilerinden destek isteyen Başkan Aydın, “Hemşehrilerimizin Cumhur ittifakına sahip çıkmasını bekliyoruz. Taşköprü'de birlik beraberlik bugünkü “Birlik ve Beraberlik” iftarıyla ve bu geniş katılımla bir kez daha teyit edilmiş oldu. Biz ne dedik, Kastamonu'da Kastamonu halkıyla, Taşköprü'de Taşköprü halkıyla var olacağız, onlarla bir olacağız onlarla beraber olacağız. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanları olarak sizlere söylediğimiz her sözü yerine getirmeye gayret ediyoruz. Özellikle bu konuyu arz etmek istiyorum, değerli Taşköprülüler biliyoruz ki İstanbul'da akrabalarınız, arkadaşlarınız var. Bütün tanıdıklarını dostlarınızı arayın Türkiye için önemli olan bu seçimde destek olmanızı bekliyorum. Cumhur İttifakı adayı olan Binali Yıldırım beye Kastamonulu olarak mutlaka destek olmak zorundayız. Karşımızda öyle bir grup var ki, İstanbul'u ele geçirirlerse Türkiye'ye çok büyük sıkıntı bekliyor. Onun için Kastamonulular olarak, şerife bacının torunu olarak, evlatları olarak, halim çavuşun evlatları olarak, Kurtuluş savaşında nasıl mücadele ettiysek, İstanbul seçimlerinde de mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, düzenlenen iftar programında katkıda bulunan Kastamonulu iş adamı Cengiz Aygün'e katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket taktim etti. Taşköprüspor Kulübü Başkanı Aydın Ekinci de, Cengiz Aygün'e Taşköprüspor forması ve atkısı verdi.

İftara Taşköprü Kaymakamı Ercan Çiçek ve eski MHP Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ile il ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.