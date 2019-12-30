Taşköprü Belediyesi Aşevi hizmete başladı

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın seçim sürecinde de ilçede ihtiyaç olarak beyan ettiği aşevi hizmet vermeye başladı.

Taşköprü'de Tekke Camisi bahçesinde bulunan binada hizmete başlayan Taşköprü Belediyesi Aşevi'nin resmi açılışı önümüzdeki Cuma günü saat 14.00'te gerçekleşecek.

Açılış için gün sayan Taşköprü Belediyesi Aşevi, kazanları kaynayarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Aşevini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Rabbime şükürler olsun ki ilçemizin bir eksiğini daha gidererek, kış mevsiminde ihtiyaç sahibi ailelerimize Aşevinde kaynayan kazanlarımızda çıkan yemekleri ulaştırmaya başladık” dedi.

Başkan Çatal, Taşköprü Belediye Aşevinin resmi açılışının Cuma günü olacağını söyleyerek açılışa tüm Taşköprü halkını davet etti.