Taşköprü Belediyesi Aşevi tamamlandı

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın seçim sürecinde de ilçede ihtiyaç olarak beyan ettiği aşevi önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

Taşköprü'de Tekke Camisi bahçesinde bulunan binada hizmete başlayacak olan Taşköprü Belediyesi Aşevi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet verecek.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın ile birlikte Aşevini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başkan Çatal, “Seçim çalışmalarımızda ki projelerimizden biri olan Aşevi projemizi Allah'ın izni ile gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Rabbimin izni ile ilçemizde bakıma muhtaç olan ailelerimiz için Pazartesi gününden itibaren Aşevimizde kazanlarımız kaynayacaktır” dedi.

Pazar günleri dışında her gün hizmet verecek olan Aşevi, hayırsever vatandaşların ayni ve nakdi yardımlarını da kabul edecek.