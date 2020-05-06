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Taşköprü Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Taşköprü Belediyesi tarafından ilçede dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.


Çin'den tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs salgını nedeniyle Taşköprü Belediyesi, ilçede dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Taşköprü Belediyesine bağlı ekipleri, bu kapsamda ilçede vatandaşların yoğun olarak kullandıkları cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarıyla birlikte ATM ve marketler gibi alanları da dezenfekte ediyor.


Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Taşköprü Belediye Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz tarafından ülkemizde başlayan pandemi sürecinde ilk günden buyana hassasiyetle sürdürdüğümüz sokak temizleme ve dezenfekte işlemlerimiz gene aynı hassasiyetle devam ediyoruz. Taşköprü ilçe merkezinde bütün cadde ve sokaklar rutin aralıklarla dezenfekte ediliyor. Halkımızdan önemle rica ediyorum ısınan havalar bizleri aldatmasın sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edelim. Rehavet bizi en başa döndürmesin. Zorunlu olmadıkça Evde Kal Taşköprü” dedi.

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