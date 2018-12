Taşköprü Belediyesi ile Kırgızistan'ın Talas Belediyesi arasında Kardeş Şehir Antlaşması imzalandı

Kastamonu'nun Taşköprü İlçesi Belediyesi ile Kırgızistan Şehrinin Talas Belediyesi arasında Kardeş Şehir Antlaşması imzalandı. Kardeş Şehir Antlaşmasının imzalanmasından sonra konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, imzalanan antlaşma ile kültürel ilişkilerin hedefleneceğini vurguladı.

Kastamonu'nun Taşköprü İlçe Belediye Başkanlığı ile Kırgızistan Şehrini Talas Belediyesi arasında bir takım karşılıklı programların olmasının amaçlandığı ve iki şehir arasında ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Kardeş Şehir Antlaşması imzalandı. Kırgızistan'dan Taşköprü İlçesine gelen Talas Belediyesi yetkilileri öncelikle Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı Belediye Başkanlığı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanlığı makamı ziyaretinin ardından masaya oturan iki taraf anlaşma imzaladı. İmza töreninin ardından konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, iki şehir arasında çalışmaların yapılacağını belirtti.

İmza töreninden önce konuşan Taşköprü Kaymakamı Ercan Çiçek, “Kendimi hakikaten böyle 5 bin yıllık Türk Tarihi var. Sanki bir an böyle binlerce yıl öncesine gittim. Atalarımın Orta Asya'da at koşturduğu o binlerce yol öncesi uçsuz, bucaksız bozkırlarda at koşturduğu anları görür gibi oldum. Bana bu hissiyatı yaşattığı içinde kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

“Kültürel ilişkileri oluşturmayı hedefleyen bir takım çalışmaların olacağını düşünüyorum”

Talas Şehri ile imzaladıkları kardeşlik protokolünün önemine vurgu yapan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, iki şehir arasında çalışmaların yapılabileceğini ifade etti. Başkan Hüseyin Arslan, “Öncelikli amacımız iki şehir arasında neler yapabileceği ile ilgili bir proje hafızası oluşturmamız gerekiyor. Bu konuda onların gelişi oldu. Bizimde Talas'a bir ziyaretle iki belediye arasında ne tarz ortak projeler olabilir. Bu sosyal alanlarda, kültürel alanlarda karşılıklı alışveriş, iki milletin aynı milletin insanları olarak dayanışmayı, kültürel ilişkiyi oluşturmayı hedefleyen bir takım çalışmaların olacağını düşünüyorum. Ancak herhangi bir proje adını koyabilmek için öncelikle bizim heyet olarak Talas'a orayı görmemiz gerekiyor. Tabi birde 31 Mart seçimlerini görüp sonuçlarından sonraki yol haritamızda neler yapabileceğimizi o zaman göreceğiz. Tabii ki esas olarak bu kardeşlik protokolünün amacı o. İki aynı neslin iki tek bir milletin devlet olarak yaşayan milletin bağlarının gelecek nesillere de aktarılması, kültürlerin aktarılması esas hedefimiz bu. Daha sonraki ticari ilişkilere doğru gider. Birinci amacımız kültürel ilişkileri hedeflemektir” şeklinde konuştu.

Talas şehri Valisi Murat Murataliev, gerçekleştirilen antlaşmanın amacının kardeşlik ilişkilerinin yeniden kurulacağını ifade ederek, “Öncelikle bu sene Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kırgızistan ziyaretiyle zirve kazanan ilişkilerimizin sonucu olarak bizim ilimizi de Kastamonu Üniversitesi heyetinin ziyaret etmesine karşılık olarak üniversite bünyesinde görevli olan uzmanlar, bilim adamları aynı zamanda iş adamları ve gazetecilerden oluşan bir ilişkiler bizde bu ziyarete iade i ziyaret olarak buraya geliyoruz ve aynı zamanda burada Taşköprü Belediyesiyle kardeş şehir antlaşması imzaladık. Bu antlaşmanın amacı kardeşlik ilişkilerimizi yeniden kurulacak. İlişkilerimizi yeniden canlandırılacak olarak şeklindeyiz. Kastamonu'nun Taşköprü şehri tarihte hiç işgal görmemiş ilçe. Dostluğumuz ilelebet devam edecek. Ve yaptığımız bu işler hayırlara vesile olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Kardeş şehir antlaşmasını imzalamakla kültürel, tarihi ortak yönlerimizi keşfetmiş olduk”

Talas Belediye Başkanı Aydarberk Cusupbekov ise, “Öncelikle biz kardeş şehir antlaşmasını imzalamakla kültürel, tarihi ortak yönlerimizi keşfetmiş olduk. Uzak mesafelerin bizi ayrı düşürdüğü bu uzaklığı kardeş şehir antlaşması suretiyle bizim Talas şehri Kırgızistan'ın güzide tarih bir şehridir. Taşköprü ilçesi da tarihi bir şehirdir. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi ile ortak yönlerimiz vardır. Talas şehri bu anlamda Cengiz Aytmatov'un Manas'ın doğduğu bir şehirdir. Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile bir takım projeler üzerine karşılıklı yapacağımız ortak projelerden bahsettik. Kendisini Kırgızistan'a davet ettim inşallah. Yakın zamanda gelme sözünde bulundular” diye konuştu.