İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Taşköprü Belediyesi ilk meclis toplantısını yaptı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Taşköprü Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı.


Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan oturumda meclis üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı. Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yeni belediye meclis üyeleriyle Taşköprü için çalışıp büyük yatırımlara imza atacaklarına inandığını belirterek, “Cenab-ı Allah bu kutlu görevde bizleri mahcup eylemesin” dedi.


Meclis kâtipliği, belediye encümen, plan bütçe ve imar komisyon ve tarihi kentler birliği üyelerinin belirlendiği toplantı, faaliyet raporunun okunması ve gündemdeki maddelerin onaylanmasının ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.