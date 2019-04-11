Taşköprü Belediyesi ilk meclis toplantısını yaptı

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan oturumda meclis üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı. Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yeni belediye meclis üyeleriyle Taşköprü için çalışıp büyük yatırımlara imza atacaklarına inandığını belirterek, “Cenab-ı Allah bu kutlu görevde bizleri mahcup eylemesin” dedi.

Meclis kâtipliği, belediye encümen, plan bütçe ve imar komisyon ve tarihi kentler birliği üyelerinin belirlendiği toplantı, faaliyet raporunun okunması ve gündemdeki maddelerin onaylanmasının ardından sona erdi.